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Украина. Первая лига
22 февраля 2024, 04:55 | Обновлено 22 февраля 2024, 05:48
131
0

ВИДЕО. Буковина обыграла Подолье в результативном спарринге

Спарринг прошел в Черновцах

22 февраля 2024, 04:55 | Обновлено 22 февраля 2024, 05:48
131
0
ВИДЕО. Буковина обыграла Подолье в результативном спарринге

У другому контрольному матчі «Поділля» поступилось представнику Першої ліги України – чернівецькій «Буковині» (2:3).

Перший тайм активніше розпочали господарі поля, проте до середини тайму хмельничанни вирівняли паритет у грі, створивши декілька небезпечних моментів біля воріт суперника. З перших хвилин вийшов на поле Ігор Карпенко, який тривалий термін відновлювався після складної операції на коліні. Команди пішли на перерву без забитих м‘ячів.

Після перерви «Поділля» на 48 хвилині відкрило рахунок у грі, забитим м‘ячем відзначився досвідчений Віталій Каверін. Невдовзі Олег Веремієнко на 56-й хвилині подвоїв перевагу хмельниччан, замкнувши подачу Каверіна із штрафного. Через 10 хвилин Буковина скоротив відставання, м‘ячем відзначився Фарасеєнко.

На 74-й хвилині одинадцятиметровий удар парирував голкіпер «Поділля» Богдан Петриченко. «Буковина» прагнула бодай зрівняти рахунок у матчі, що в підсумку й зробила. На 80-й хвилині після невпевненої гри захисту «Поділля» був забитий автогол – 2:2.

Буковина зуміла вирвати перемогу на останній хвилині поєдинку – відзначився Андрейчук, який замкнув подачу із флангу.

Товариський матч

16 лютого, 13:30. Чернівці, стадіон Олімпія

Буковина – Поділля – 3:2

Голи: Каверiн, 48 (0:1), Веремiєнко, 56 (0:2), Фарасеєнко, 67 (1:2), автогол гравця Подiлля, 80 (2:2), Андрейчук, 90 (3:2).

Буковина (1-й тайм): Пономаренко, Солдат, Новотрясов, Пець, Дворовенко, Хамелюк, Бодня, Гончарук, Книш, Будняк, Палагнюк.

Буковина (2-й тайм): Каневцев, А. Рябий, Д. Рябий, Новотрясов, Гарькавенко, Цурупін, Чайковський, Духота, Прокопчук, Фарасєєнко, Андрейчук.

Тренер: Андрій Мельничук

Подiлля (старт): Задерейко, Сiмiнiн, Пасiчник, Веремiєнко, Савчук, Цибульник, Лис, Каверiн, Боженар, Оробець, Карпенко.

Тренер: Віталій Костишин

Відеоогляд матчу

Відеозапис матчу

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Источник ФК Подолье
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