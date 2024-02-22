Чеснаков и Степаненко вошли в рейтинг самых преданных игроков от CIES
Футболист «Ворсклы» занял 16-е место, в капитан «Шахтера» – на 53-й позиции
Известный статистический веб-портал CIES составил рейтинг игроков, самых преданных своему клубу.
Специалисты изучили данные из 60 футбольных лиг мира и составили рейтинг из 60 самых преданных своему клубу игроков.
В список вошли футболисты, находившиеся в основной команде в течение самого длинного непрерывного периода.
Футболист «Ворсклы» Владимир Чеснаков занял 16-е место, он проводит в команде 17-й сезон.
Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко находится на 53-й позиции, проводя 14-й сезон за горняков.
Рейтинг самых преданных клубу игроков (CIES)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 февраля ФСК «Мариуполь» обыграл ФК «Подолье» 3:0, но поединок запомнился не этим
Вратарю нет места ни в Мадриде, ни в Лондоне