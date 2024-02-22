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  4. Чеснаков и Степаненко вошли в рейтинг самых преданных игроков от CIES
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 03:46 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:01
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0

Чеснаков и Степаненко вошли в рейтинг самых преданных игроков от CIES

Футболист «Ворсклы» занял 16-е место, в капитан «Шахтера» – на 53-й позиции

22 февраля 2024, 03:46 | Обновлено 22 февраля 2024, 04:01
80
0
Чеснаков и Степаненко вошли в рейтинг самых преданных игроков от CIES
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Известный статистический веб-портал CIES составил рейтинг игроков, самых преданных своему клубу.

Специалисты изучили данные из 60 футбольных лиг мира и составили рейтинг из 60 самых преданных своему клубу игроков.

В список вошли футболисты, находившиеся в основной команде в течение самого длинного непрерывного периода.

Футболист «Ворсклы» Владимир Чеснаков занял 16-е место, он проводит в команде 17-й сезон.

Капитан «Шахтера» Тарас Степаненко находится на 53-й позиции, проводя 14-й сезон за горняков.

Рейтинг самых преданных клубу игроков (CIES)

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CIES рейтинг Владимир Чеснаков Тарас Степаненко Шахтер Донецк Ворскла Полтава
Источник CIES
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