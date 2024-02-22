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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 03:57 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:59
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0

КОНСЕЙСАУ: «Мои игроки идеально выполнили план на матч»

Наставник «Порту» доволен своими подопечными

22 февраля 2024, 03:57 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:59
103
0
КОНСЕЙСАУ: «Мои игроки идеально выполнили план на матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Вечером 21 февраля в Порту на стадионе «Драгау» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местным «Порту» и лондонским «Арсеналом».

Поединок завершился минимальной победой «драконов» (1:0).

Сержиу Консейсау, главный тренер Порту: «Игроки должны быть довольны проделанной работой. Они прекрасно понимали, какие позиции нужно занимать, исходя из состояния соперников, и как надо действовать впереди, чтобы создавать остроту. Это была хорошая игра, настоящая игра Лиги чемпионов. Наш соперник больше контролировал мяч, но «Порту» всегда был опаснее.

Мы хорошо перенесли мяч на фланги. Все, что мы подготовили, было видно на поле. Поздравляю моих игроков, которые идеально выполнили наш план».

Вендерсон Галено, нападающий Порту: «Думаю, заслуга в этом голе принадлежит всей команде, всей нашей работе за 90 минут. Мы играли хорошо, классно оборонялись, полностью выложились на поле. Что касается гола, когда появилась возможность, я не колебался. Я очень счастлив. Мы постараемся повторить в Лондоне то, чего добились здесь. Будем сильными и, как всегда, выложимся по максимуму».

Видеообзор матча:

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Сержиу Консейсау Порту Арсенал Лига чемпионов Порту - Арсенал пресс-конференция Вендерсон Галено
Источник УЕФА
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