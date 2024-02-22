Другие новости22 февраля 2024, 03:39 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Важные события во всех видах спорта
22 февраля 2024, 03:39 |
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В четверг, 22 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:45 Тулуза – Бенфика
21:45 Торино – Лацио
22:00 Марсель – Шахтер
22:00 Рома – Фейеноорд
БАСКЕТБОЛ
20:00 Швеция – Болгария
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