ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

В четверг, 22 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Тулуза – Бенфика

4.11 – 3.85 – 1.95

21:45 Торино – Лацио

2.51 – 3.06 – 3.44

22:00 Марсель – Шахтер

1.78 – 4.16 – 4.73

22:00 Рома – Фейеноорд

2.10 – 3.71 – 3.69

БАСКЕТБОЛ



20:00 Швеция – Болгария

1.36 – 3.03