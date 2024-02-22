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22 февраля 2024, 03:39 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

Важные события во всех видах спорта

22 февраля 2024, 03:39 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Тулуза – Бенфика

Favbet 4.11 – 3.85 – 1.95

21:45 Торино – Лацио

Favbet 2.51 – 3.06 – 3.44

22:00 Марсель – Шахтер

Favbet 1.78 – 4.16 – 4.73

22:00 Рома – Фейеноорд

Favbet 2.10 – 3.71 – 3.69

БАСКЕТБОЛ

20:00 Швеция – Болгария

Favbet 1.36 – 3.03

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Источник Sport.ua
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