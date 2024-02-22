Олег ЛЫСАК: «Ворскла планирует пускать на трибуны 1000 болельщиков»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о перспективе открытия трибун домашней арены полтавского клуба.

«В настоящее время наш клуб работает с Полтавской ОВА в вопросах возможности допуска 1000 болельщиков на трибуны центрального стадиона.

Учитываем все требования регламента по обеспечению безопасности зрителей и всех участников матча.

Все средства, полученные от проведения игр, будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины».