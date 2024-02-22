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  4. Олег ЛЫСАК: «Ворскла планирует пускать на трибуны 1000 болельщиков»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 03:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:42
9
0

Олег ЛЫСАК: «Ворскла планирует пускать на трибуны 1000 болельщиков»

Вице-президент полтавского клуба рассказал о перспективе открытия трибун

22 февраля 2024, 03:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:42
9
0
Олег ЛЫСАК: «Ворскла планирует пускать на трибуны 1000 болельщиков»
ФК Ворскла. Олег Лысак

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о перспективе открытия трибун домашней арены полтавского клуба.

«В настоящее время наш клуб работает с Полтавской ОВА в вопросах возможности допуска 1000 болельщиков на трибуны центрального стадиона.

Учитываем все требования регламента по обеспечению безопасности зрителей и всех участников матча.

Все средства, полученные от проведения игр, будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины».

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Ворскла Полтава Олег Лысак Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зрители стадион Ворскла им. А.Бутовского
Источник ФК Ворскла
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