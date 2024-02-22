Украина. Премьер лига22 февраля 2024, 03:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:42
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Олег ЛЫСАК: «Ворскла планирует пускать на трибуны 1000 болельщиков»
Вице-президент полтавского клуба рассказал о перспективе открытия трибун
22 февраля 2024, 03:17 | Обновлено 22 февраля 2024, 03:42
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Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о перспективе открытия трибун домашней арены полтавского клуба.
«В настоящее время наш клуб работает с Полтавской ОВА в вопросах возможности допуска 1000 болельщиков на трибуны центрального стадиона.
Учитываем все требования регламента по обеспечению безопасности зрителей и всех участников матча.
Все средства, полученные от проведения игр, будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины».
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