КАЛЬЦОНА: «Мы терпели в первые полчаса. Я доволен заменами»
Наставник «Наполи» прокомментировал ничью с «Барселоной»
Вечером 21 февраля в Неаполе состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Наполи» и «Барселона».
Игра завершилась результативной ничьей (1:1).
Франческо Кальцона, главный тренер Наполи: «Нам еще много над чем работать, но я поздравил игроков с тем, как завершили матч. Мы боролись, провели хороший второй тайм и великолепную финальную 15-минутку.
Мне очень понравился настрой. В конечном итоге мы поверили, что можем выиграть этот матч. Мы терпели в первые полчаса, и затем команда отреагировала. Я очень доволен заменами.
Джованни Ди Лоренцо, капитан Наполи: «Хорошая отправная точка. Все будет решаться в дальнейшем. Мы хорошо провели игру против великой команды.
Важно, что нам удалось отыграться. Теперь мы отправимся на выезд, зная, что можем пройти дальше, и хотим добиться этого ради наших болельщиков, которые сегодня были с нами.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 21 февраля
Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1
Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.
ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.
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