Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАЛЬЦОНА: «Мы терпели в первые полчаса. Я доволен заменами»
Лига чемпионов
22 февраля 2024, 03:40 |
25
0

КАЛЬЦОНА: «Мы терпели в первые полчаса. Я доволен заменами»

Наставник «Наполи» прокомментировал ничью с «Барселоной»

22 февраля 2024, 03:40 |
25
0
КАЛЬЦОНА: «Мы терпели в первые полчаса. Я доволен заменами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

Вечером 21 февраля в Неаполе состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Наполи» и «Барселона».

Игра завершилась результативной ничьей (1:1).

Франческо Кальцона, главный тренер Наполи: «Нам еще много над чем работать, но я поздравил игроков с тем, как завершили матч. Мы боролись, провели хороший второй тайм и великолепную финальную 15-минутку.

Мне очень понравился настрой. В конечном итоге мы поверили, что можем выиграть этот матч. Мы терпели в первые полчаса, и затем команда отреагировала. Я очень доволен заменами.

Джованни Ди Лоренцо, капитан Наполи: «Хорошая отправная точка. Все будет решаться в дальнейшем. Мы хорошо провели игру против великой команды.

Важно, что нам удалось отыграться. Теперь мы отправимся на выезд, зная, что можем пройти дальше, и хотим добиться этого ради наших болельщиков, которые сегодня были с нами.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 21 февраля

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.

По теме:
КОНСЕЙСАУ: «Мои игроки идеально выполнили план на матч»
ХАВИ: «Мы заслуживали большего. В целом моя команда показала хорошую игру»
Микель АРТЕТА: «Нам не хватило агрессии»
Франческо Кальцона Наполи Барселона Лига чемпионов пресс-конференция Наполи - Барселона Джованни Ди Лоренцо
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21 февраля 2024, 08:01 8
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?

17-19 февраля состоялись поединки 25-го тура, а 20 февраля завершилась последняя игра 18-го

Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 21 февраля 2024, 08:48 4
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо

Кулач отказался возвращаться, а клуб ждет шанс регистрировать игроков

Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал
Футбол | 22.02.2024, 01:44
Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал
Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Футбол | 21.02.2024, 23:56
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Поражение без Зинченко. Порту забил Арсеналу в компенсированное время
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Футбол | 21.02.2024, 10:54
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
20.02.2024, 18:42 2
Футбол
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 7
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20.02.2024, 16:05 25
Футбол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
Не Усик. Нганну назвал самого стойкого супертяжа
20.02.2024, 11:50 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем