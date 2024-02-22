КАЛЬЦОНА: «Мы терпели в первые полчаса. Я доволен заменами»

Вечером 21 февраля в Неаполе состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Наполи» и «Барселона».

Игра завершилась результативной ничьей (1:1).

Франческо Кальцона, главный тренер Наполи: «Нам еще много над чем работать, но я поздравил игроков с тем, как завершили матч. Мы боролись, провели хороший второй тайм и великолепную финальную 15-минутку.

Мне очень понравился настрой. В конечном итоге мы поверили, что можем выиграть этот матч. Мы терпели в первые полчаса, и затем команда отреагировала. Я очень доволен заменами.

Джованни Ди Лоренцо, капитан Наполи: «Хорошая отправная точка. Все будет решаться в дальнейшем. Мы хорошо провели игру против великой команды.

Важно, что нам удалось отыграться. Теперь мы отправимся на выезд, зная, что можем пройти дальше, и хотим добиться этого ради наших болельщиков, которые сегодня были с нами.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 21 февраля

Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.