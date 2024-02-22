Тренер украинского боксера Дениса Беринчика Егор Голуб в своем Instagram провел аукцион на футболку украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика с подписями многих игроков сборной Украины.

«У нас есть важный запрос от моего земляка из Кременчуга, который служит в 3 артиллерийской батарее 59 ОМПБр. Их EcoFlow Pro окончательно «накрылось» и теперь необходимо новое (это примерно 30 000 грн).

Для этого у нас очень крутая футболка Михаила Мудрика (сзади №17) с благотворительных товарищеских матчей, которые проходили весной 2022 года. Чуть позже кум Георгий Бущан организовал подписи всех игроков национальной сборной: Зинченко, Довбик, Миколенко, Яремчук, Судаков, Трубин, Сваток, Сидорчук, Кривцов, Караваев, Матвиенко и другие», – написал Голуб.

Аукцион выиграл пользователь denisdetroit. Он поставил 27 тысяч гривен.

Ранее Егор Голуб разыграл футболку Александра Усика Colors of Freedom.

ФОТО. Футболка Мудрика с подписями игроков сборной продана за ₴27 тысяч