Оценка лучше в защитника. Левандовски – игрок матча Наполи и Барселоны

Вчера, 21 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона». Игра завершилась результативной ничьей (1:1).

Счет в поединке открыл польский форвард гостей Роберт Левандовски на 60-й минуте. Спустя 16 минут Виктор Осимхен восстановил паритет.

Именно нападающий гостей и получил приз MVP матча от УЕФА. За игру он получил от веб-портала WhoScored приличную оценку (7.7). Выше него балл лишь у Жоау Канселу – 7.9.

В составе хозяев лучшим стал вратарь Алекс Мерет. Его игру оценили в 7.4.

Роберт Левандовски назван лучшим игроком матча Порту и Арсенала

Оценки за матч от WhoScored