Оценка лучше в защитника. Левандовски – игрок матча Наполи и Барселоны
Польский форвард «Барселоны» получил награду от УЕФА
Вчера, 21 февраля, состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Барселона». Игра завершилась результативной ничьей (1:1).
Счет в поединке открыл польский форвард гостей Роберт Левандовски на 60-й минуте. Спустя 16 минут Виктор Осимхен восстановил паритет.
Именно нападающий гостей и получил приз MVP матча от УЕФА. За игру он получил от веб-портала WhoScored приличную оценку (7.7). Выше него балл лишь у Жоау Канселу – 7.9.
В составе хозяев лучшим стал вратарь Алекс Мерет. Его игру оценили в 7.4.
Роберт Левандовски назван лучшим игроком матча Порту и Арсенала
🏅 @lewy_official: MVP of #NapoliBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/kyQ9yFPYyR— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2024
Оценки за матч от WhoScored
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