Лига чемпионов22 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 02:21
374
0
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
Ответные поединки этой стадии пройдут с 5 до 13 марта
22 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 22 февраля 2024, 02:21
374
0
С 13 по 21 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Победы в первых встречах одержали и обеспечили себе гандикап 6 команд. Еще два игры завершились вничью.
ПСЖ и Ман Сити имеют фору в два мяча, а Реал, Лацио, Интер и Порту одержали минимальные победы.
Ответные поединки этой стадии пройдут с 5 до 13 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала
- 13.02. 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Реал (Испания) – 0:1
- 13.02. 22:00. Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3
- 14.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:0
- 14.02. 22:00. Лацио (Италия) – Бавария (Германия) – 1:0
- 20.02. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
- 20.02. 22:00. Интер (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0
- 21.02. 22:00. Порту (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:0
- 21.02. 22:00. Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1
Результаты 1/8 финала
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