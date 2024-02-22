Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?

С 13 по 21 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Победы в первых встречах одержали и обеспечили себе гандикап 6 команд. Еще два игры завершились вничью.

ПСЖ и Ман Сити имеют фору в два мяча, а Реал, Лацио, Интер и Порту одержали минимальные победы.

Ответные поединки этой стадии пройдут с 5 до 13 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала

13.02. 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – Реал (Испания) – 0:1

(Испания) – 0:1 13.02. 22:00. Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия) – 1:3

(Англия) – 1:3 14.02. 22:00. ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:0

(Франция) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:0 14.02. 22:00. Лацио (Италия) – Бавария (Германия) – 1:0

(Италия) – Бавария (Германия) – 1:0 20.02. 22:00. ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

20.02. 22:00. Интер (Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0

(Италия) – Атлетико (Испания) – 1:0 21.02. 22:00. Порту (Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:0

(Португалия) – Арсенал (Англия) – 1:0 21.02. 22:00. Наполи (Италия) – Барселона (Испания) – 1:1

Результаты 1/8 финала