Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал
Галено продолжает помогать «Порту» идти к вершинам
Вечером 21 февраля в Португалии состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Порту» и «Арсенал».
Игра завершилась минимальной победой «драконов» (1:0).
Единственный гол в матче забил вингер хозяев Вендерсон Галено. Он и получил награду лучший игрок матча.
За версией WhoScored в составе хозяев также был именно Галено (7.3). В составе «Арсенала» не нашлось игроков, кто наиграл на 7 баллов или больше. Конкурент Зинченко на позиции левого защитника Якуб Кивиор и с оценкой 5.9 стал худшим игроком в обеих командах.
Стоит напомнить, что на групповом этапе ЛЧ Галено оформил дубль в каждом матче с Шахтером.
Вендерсон Галено назван лучшим игроком матча Порту и Арсенала
Оценки за матч Порту – Арсенал от WhoScored
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