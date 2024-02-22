Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал

Вечером 21 февраля в Португалии состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Порту» и «Арсенал».

Игра завершилась минимальной победой «драконов» (1:0).

Единственный гол в матче забил вингер хозяев Вендерсон Галено. Он и получил награду лучший игрок матча.

За версией WhoScored в составе хозяев также был именно Галено (7.3). В составе «Арсенала» не нашлось игроков, кто наиграл на 7 баллов или больше. Конкурент Зинченко на позиции левого защитника Якуб Кивиор и с оценкой 5.9 стал худшим игроком в обеих командах.

Стоит напомнить, что на групповом этапе ЛЧ Галено оформил дубль в каждом матче с Шахтером.

Вендерсон Галено назван лучшим игроком матча Порту и Арсенала

Оценки за матч Порту – Арсенал от WhoScored