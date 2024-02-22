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Лига чемпионов
22 февраля 2024, 01:44 | Обновлено 22 февраля 2024, 02:23
107
0

Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал

Галено продолжает помогать «Порту» идти к вершинам

22 февраля 2024, 01:44 | Обновлено 22 февраля 2024, 02:23
107
0
Автор четырех голов Шахтеру назван лучшим игроком матча Порту – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Вендерсон Галено

Вечером 21 февраля в Португалии состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Порту» и «Арсенал».

Игра завершилась минимальной победой «драконов» (1:0).

Единственный гол в матче забил вингер хозяев Вендерсон Галено. Он и получил награду лучший игрок матча.

За версией WhoScored в составе хозяев также был именно Галено (7.3). В составе «Арсенала» не нашлось игроков, кто наиграл на 7 баллов или больше. Конкурент Зинченко на позиции левого защитника Якуб Кивиор и с оценкой 5.9 стал худшим игроком в обеих командах.

Стоит напомнить, что на групповом этапе ЛЧ Галено оформил дубль в каждом матче с Шахтером.

Вендерсон Галено назван лучшим игроком матча Порту и Арсенала

Оценки за матч Порту – Арсенал от WhoScored

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Вендерсон Галено Порту Арсенал Порту - Арсенал Лига чемпионов лучший игрок оценки WhoScored Якуб Кивиор
Источник Sport.ua
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