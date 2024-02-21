ВИДЕО. Осимхен продавил защиту Барселоны и сравнял счет для Наполи
На 75-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов ситуация уравнялась
21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».
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Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу и продавил защиту соперника, 1:1.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны
ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.
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