ВИДЕО. Осимхен продавил защиту Барселоны и сравнял счет для Наполи

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

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Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу и продавил защиту соперника, 1:1.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.