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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 23:41 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:59
266
0

ВИДЕО. Осимхен продавил защиту Барселоны и сравнял счет для Наполи

На 75-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов ситуация уравнялась

21 февраля 2024, 23:41 | Обновлено 21 февраля 2024, 23:59
266
0
ВИДЕО. Осимхен продавил защиту Барселоны и сравнял счет для Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

На 75-й минуте Виктор Осимхен получил передачу и продавил защиту соперника, 1:1.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны

ГОЛ! 1:1. Виктор Осимхен, 75 мин.

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Барселона Наполи видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Барселона Виктор Осимхен
Источник Sport.ua
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