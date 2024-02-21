Лига чемпионов21 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:33
354
0
ВИДЕО. Левандовски вывел Барселону вперед в матче ЛЧ в Неаполе
На 60-й минуте Роберт использовал передачу от Педри и точно пробил
21 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:33
354
0
21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны
ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2024, 08:48 4
Кулач отказался возвращаться, а клуб ждет шанс регистрировать игроков
Бокс | 21 февраля 2024, 09:48 0
Санел Хасанович – о будущем мегафайте
Футбол | 21.02.2024, 08:11
Футбол | 21.02.2024, 22:35
Футбол | 22.02.2024, 00:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2024, 00:50 1
20.02.2024, 17:16 18
Футбол
21.02.2024, 08:01 8
21.02.2024, 18:34 33
20.02.2024, 12:54 5
20.02.2024, 19:59 6
20.02.2024, 22:37 7