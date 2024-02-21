ВИДЕО. Левандовски вывел Барселону вперед в матче ЛЧ в Неаполе

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

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Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.