Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Левандовски вывел Барселону вперед в матче ЛЧ в Неаполе
Лига чемпионов
21 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:33
354
0

ВИДЕО. Левандовски вывел Барселону вперед в матче ЛЧ в Неаполе

На 60-й минуте Роберт использовал передачу от Педри и точно пробил

21 февраля 2024, 23:23 | Обновлено 22 февраля 2024, 00:33
354
0
ВИДЕО. Левандовски вывел Барселону вперед в матче ЛЧ в Неаполе
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона». Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

На 60-й минуте Роберт Левандовски использовал передачу вперед от Педри и точно пробил в ближний угол ворот.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Наполи и Барселоны

ГОЛ! 0:1. Роберт Левандовски, 60 мин.

По теме:
Порту – Арсенал – 1:0. Шедевр в добавленное время. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Как Порту шокировал Арсенал в конце игры. Шедевр от обидчика Шахтера
Наполи – Барселона – 1:1. Левандовски и Осимхен. Видео голов и обзор
Барселона Наполи Роберт Левандовски видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Барселона Педри
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 21 февраля 2024, 08:48 4
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо

Кулач отказался возвращаться, а клуб ждет шанс регистрировать игроков

Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Бокс | 21 февраля 2024, 09:48 0
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри

Санел Хасанович – о будущем мегафайте

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
Футбол | 21.02.2024, 08:11
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Футбол | 21.02.2024, 22:35
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
ВИДЕО. Украинский комментатор во время матча принял телефонный вызов
Убедил итальянца? Кепа провел серьезный разговор с Анчелотти
Футбол | 22.02.2024, 00:07
Убедил итальянца? Кепа провел серьезный разговор с Анчелотти
Убедил итальянца? Кепа провел серьезный разговор с Анчелотти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 33
Теннис
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем