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  4. ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Лига Европы
21 февраля 2024, 22:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:34
2621
2

ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе

Блогер Даша Квиткова является амбассадором социальных проектов

21 февраля 2024, 22:30 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:34
2621
2
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФК Шахтер. Даша Квиткова

Известная блогер Даша Квиткова посетит второй матч плей-офф Лиги Европы между французским «Марселем» и донецким «Шахтером».

Украинская звезда Instagram является амбассадором многих социальных проектов. Пресс-служба «Шахтера» сообщает, что инфлюенсерка будет поддерживать «горняков».

Интересно, что Даша Квиткова является большой поклонницей украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Примерно месяц назад она призналась в симпатии к 23-летнему футболисту, который в свое время выступал именно за донецкую команду.

Напомним, матч «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:2.

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк Марсель - Шахтер Михаил Мудрик
Источник ФК Шахтер Донецк
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Boodya 1209
До чого тут Мудрик?😂
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0
KOT
вау о це новина
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-1
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