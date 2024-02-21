ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Блогер Даша Квиткова является амбассадором социальных проектов
Известная блогер Даша Квиткова посетит второй матч плей-офф Лиги Европы между французским «Марселем» и донецким «Шахтером».
Украинская звезда Instagram является амбассадором многих социальных проектов. Пресс-служба «Шахтера» сообщает, что инфлюенсерка будет поддерживать «горняков».
Интересно, что Даша Квиткова является большой поклонницей украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Примерно месяц назад она призналась в симпатии к 23-летнему футболисту, который в свое время выступал именно за донецкую команду.
Напомним, матч «Марсель» – «Шахтер» состоится 22 февраля в 22:00 по киевскому времени. Первая встреча закончилась со счетом 2:2.
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