Шахтер вряд ли будет этому рад. Марсель получил мощное усиление состава

В завтрашнем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером», вероятнее всего, сможет принять участие 30-летний центральный полузащитник провансальцев Жордан Верету.

Футболист пропустил несколько последних недель из-за повреждения, и не играл в первой встрече команд, которая завершилась ничьей 2:2.

По данным L'Équipe, Верету сегодня вернулся в общую группу «Марселя» и тренировался наравне со всеми остальными партнерами, по причине чего хавбек уже завтра сможет выйти в основе провансальцев.

Верету играет за «Марсель» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 28 матчей (4 гола, 5 ассистов) во всех турнирах.