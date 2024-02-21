Шахтер вряд ли будет этому рад. Марсель получил мощное усиление состава
В ответном поединке с «горняками» провансальцам, вероятно, сможет помочь Жордан Верету
В завтрашнем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером», вероятнее всего, сможет принять участие 30-летний центральный полузащитник провансальцев Жордан Верету.
Футболист пропустил несколько последних недель из-за повреждения, и не играл в первой встрече команд, которая завершилась ничьей 2:2.
По данным L'Équipe, Верету сегодня вернулся в общую группу «Марселя» и тренировался наравне со всеми остальными партнерами, по причине чего хавбек уже завтра сможет выйти в основе провансальцев.
Верету играет за «Марсель» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 28 матчей (4 гола, 5 ассистов) во всех турнирах.
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