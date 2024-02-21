Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер вряд ли будет этому рад. Марсель получил мощное усиление состава
Лига Европы
21 февраля 2024, 22:14 |
2612
0

Шахтер вряд ли будет этому рад. Марсель получил мощное усиление состава

В ответном поединке с «горняками» провансальцам, вероятно, сможет помочь Жордан Верету

21 февраля 2024, 22:14 |
2612
0
Шахтер вряд ли будет этому рад. Марсель получил мощное усиление состава
instagram.com/jordanveretout

В завтрашнем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Марселем» и «Шахтером», вероятнее всего, сможет принять участие 30-летний центральный полузащитник провансальцев Жордан Верету.

Футболист пропустил несколько последних недель из-за повреждения, и не играл в первой встрече команд, которая завершилась ничьей 2:2.

По данным L'Équipe, Верету сегодня вернулся в общую группу «Марселя» и тренировался наравне со всеми остальными партнерами, по причине чего хавбек уже завтра сможет выйти в основе провансальцев.

Верету играет за «Марсель» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету полузащитника 28 матчей (4 гола, 5 ассистов) во всех турнирах.

По теме:
ПУШИЧ: «Шансы 50 на 50. Играть на выезде против Марселя – всегда сложно»
РИЗНЫК: «Мы знаем, что у Марселя очень страстные фанаты, и готовы к этому»
Олег ФЕДОРЧУК: «Без Степаненко опорники Шахтера – легкая кавалерия»
Жордан Верету Марсель Шахтер Донецк Марсель - Шахтер
Источник L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21 февраля 2024, 21:26 3
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 21 февраля в 22:00 по Киеву

Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Футбол | 21 февраля 2024, 10:54 4
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию

Вратарю нет места ни в Мадриде, ни в Лондоне

ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
Футбол | 21.02.2024, 11:02
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
ФОТО. Защитник Динамо позвал под венец свою девушку
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Футбол | 21.02.2024, 07:40
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Футбол | 21.02.2024, 16:35
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Монзуль – босс украинского арбитража: плюсы и минусы для нашего футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
21.02.2024, 15:15 4
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
20.02.2024, 11:21 7
Футбол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем