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  4. Детский тренер Цуканова рассказал, сможет ли он стать новым Судаковым
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 22:11 |
349
7

Детский тренер Цуканова рассказал, сможет ли он стать новым Судаковым

Вадим Даренко хочет, чтобы Виктор прежде всего стал хорошим футболистом

21 февраля 2024, 22:11 |
349
7
Детский тренер Цуканова рассказал, сможет ли он стать новым Судаковым
ФК Шахтер. Виктор Цуканов

Вадим Даренко, детский тренер полузащитника «Шахтера» Виктора Цуканова, рассказал, сможет ли 18-летний футболист стать для «горняков» новым Георгием Судаковым.

– Я не знаю, ведь будущее таких ребят зависит и от обстоятельств. Я только хочу, чтобы он стал Цукановым: хорошим футболистом, который играет на высоком уровне, был самим собой. Он очень трудолюбивый, быстро учится. Дай Бог, чтобы у него было все хорошо со здоровьем. Говорить о том, кем он там станет – я считаю, что еще рано.

– Возможно, он Вам напоминает кого-то другого из известных футболистов по стилю игры?

– Из известных... Ну таких футболистов было много, но выделять кого-то одного я бы не хотел. Хочу, чтобы уже потом говорили о нем: «Этот игрок похож на Виктора Цуканова». Каждый человек индивидуален, особенно в футболе. У меня в группе были не менее талантливые за Витю игроки, поверьте мне, но у них все что-то футболу мешало – стабильно посещали тренировки, постоянно какие-то дела. А для Цуканова ничего не существовало кроме футбола.

Ранее Виктор Цуканов рассказал, чем его стиль отличается от игры Георгия Судакова.

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Шахтер Донецк Виктор Цуканов Георгий Судаков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 7
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ManCity
А хто такий Судаков?🥱
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Darkness1984
Чого такого досягнув Судаков, що вже почали зрівнювати юних футболістів з ним? Реально, саме більше поки що досягнення, це клаусула150 лямів в контракті
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+2
ErichMariaШевченко
А сколько стоит поменять фамилию в паспорте?
Ответить
0
Gargantua
это профайл Зинченко.
умненький, но физически слабенький.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
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