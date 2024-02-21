Детский тренер Цуканова рассказал, сможет ли он стать новым Судаковым
Вадим Даренко хочет, чтобы Виктор прежде всего стал хорошим футболистом
Вадим Даренко, детский тренер полузащитника «Шахтера» Виктора Цуканова, рассказал, сможет ли 18-летний футболист стать для «горняков» новым Георгием Судаковым.
– Я не знаю, ведь будущее таких ребят зависит и от обстоятельств. Я только хочу, чтобы он стал Цукановым: хорошим футболистом, который играет на высоком уровне, был самим собой. Он очень трудолюбивый, быстро учится. Дай Бог, чтобы у него было все хорошо со здоровьем. Говорить о том, кем он там станет – я считаю, что еще рано.
– Возможно, он Вам напоминает кого-то другого из известных футболистов по стилю игры?
– Из известных... Ну таких футболистов было много, но выделять кого-то одного я бы не хотел. Хочу, чтобы уже потом говорили о нем: «Этот игрок похож на Виктора Цуканова». Каждый человек индивидуален, особенно в футболе. У меня в группе были не менее талантливые за Витю игроки, поверьте мне, но у них все что-то футболу мешало – стабильно посещали тренировки, постоянно какие-то дела. А для Цуканова ничего не существовало кроме футбола.
Ранее Виктор Цуканов рассказал, чем его стиль отличается от игры Георгия Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 февраля состоялись два ответных матча 1/8 финала
Алексей Сливченко рассуждает о первых при Шевченко серьезных пертурбациях в руководстве УАФ
умненький, но физически слабенький.