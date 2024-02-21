Детский тренер Цуканова рассказал, сможет ли он стать новым Судаковым

Вадим Даренко, детский тренер полузащитника «Шахтера» Виктора Цуканова, рассказал, сможет ли 18-летний футболист стать для «горняков» новым Георгием Судаковым.

– Я не знаю, ведь будущее таких ребят зависит и от обстоятельств. Я только хочу, чтобы он стал Цукановым: хорошим футболистом, который играет на высоком уровне, был самим собой. Он очень трудолюбивый, быстро учится. Дай Бог, чтобы у него было все хорошо со здоровьем. Говорить о том, кем он там станет – я считаю, что еще рано.

– Возможно, он Вам напоминает кого-то другого из известных футболистов по стилю игры?

– Из известных... Ну таких футболистов было много, но выделять кого-то одного я бы не хотел. Хочу, чтобы уже потом говорили о нем: «Этот игрок похож на Виктора Цуканова». Каждый человек индивидуален, особенно в футболе. У меня в группе были не менее талантливые за Витю игроки, поверьте мне, но у них все что-то футболу мешало – стабильно посещали тренировки, постоянно какие-то дела. А для Цуканова ничего не существовало кроме футбола.

Ранее Виктор Цуканов рассказал, чем его стиль отличается от игры Георгия Судакова.