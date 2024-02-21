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WTA
21 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:11
200
0

Юлия Стародубцева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пуэрто-Вальярта

21 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:11
200
0
Юлия Стародубцева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

21 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).

Во втором раунде украинка сыграет американки Саши Викери (№137 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 22:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Тайлы Престон (№192 WTA) или Хулии Риеры (№116 WTA).

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева Саша Викери
Источник Sport.ua
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