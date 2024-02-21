WTA21 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:11
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Юлия Стародубцева – Саша Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пуэрто-Вальярта
21 февраля 2024, 22:10 | Обновлено 21 февраля 2024, 22:11
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21 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).
Во втором раунде украинка сыграет американки Саши Викери (№137 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 22:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Тайлы Престон (№192 WTA) или Хулии Риеры (№116 WTA).
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