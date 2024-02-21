Тренер Марселя объяснил, почему команда не готовит пенальти перед Шахтером

Новоиспеченный главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе, который недавно сменил у руля провансальцев Дженнаро Гаттузо, накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» рассказал, почему его подопечные не готовятся исполнять пенальти в рамках послематчевой серии.

«Мне нужно подготовиться ко многим вещам, но когда вы подходите к концу 120-минутной игры и вам приходится выполнять пенальти, это не касается того, над чем мы работаем сегодня. Сейчас мы расслаблены и опустошены, как говорится. Это как петанк (провансальский национальный вид спорта, бросание шаров – прим. ред.), то же самое. Чтобы выполнять пенальти, нужно быть в хорошей форме. Но перед пенальти у меня еще много других беспокойств», – заявил 70-летний Гассе.

Напомним, в первом поединке между «Шахтером» и «Марселем» была зафиксирована ничья – 2:2.