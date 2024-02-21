Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Марселя объяснил, почему команда не готовит пенальти перед Шахтером
Лига Европы
21 февраля 2024, 22:01 |
894
0

Тренер Марселя объяснил, почему команда не готовит пенальти перед Шахтером

Опытный специалист рассчитывает все решить в основное время

21 февраля 2024, 22:01 |
894
0
Тренер Марселя объяснил, почему команда не готовит пенальти перед Шахтером
om.fr. Жан-Луи Гассе (справа)

Новоиспеченный главный тренер «Марселя» Жан-Луи Гассе, который недавно сменил у руля провансальцев Дженнаро Гаттузо, накануне ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» рассказал, почему его подопечные не готовятся исполнять пенальти в рамках послематчевой серии.

«Мне нужно подготовиться ко многим вещам, но когда вы подходите к концу 120-минутной игры и вам приходится выполнять пенальти, это не касается того, над чем мы работаем сегодня. Сейчас мы расслаблены и опустошены, как говорится. Это как петанк (провансальский национальный вид спорта, бросание шаров – прим. ред.), то же самое. Чтобы выполнять пенальти, нужно быть в хорошей форме. Но перед пенальти у меня еще много других беспокойств», – заявил 70-летний Гассе.

Напомним, в первом поединке между «Шахтером» и «Марселем» была зафиксирована ничья – 2:2.

По теме:
ПУШИЧ: «Шансы 50 на 50. Играть на выезде против Марселя – всегда сложно»
РИЗНЫК: «Мы знаем, что у Марселя очень страстные фанаты, и готовы к этому»
Олег ФЕДОРЧУК: «Без Степаненко опорники Шахтера – легкая кавалерия»
Жан-Луи Гассе Марсель Марсель - Шахтер Шахтер Донецк
Источник RMC Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 21 февраля 2024, 15:15 4
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Футбол | 20 февраля 2024, 22:37 5
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера

Дмитрий Чигринский отсутствует в перечне игроков «горняков» на официальном сайте клуба

Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Футбол | 21.02.2024, 08:01
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 21.02.2024, 21:26
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»
Футбол | 21.02.2024, 18:35
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 10
Футбол
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 3
Бокс
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 5
Футбол
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем