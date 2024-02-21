Лига чемпионов21 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:44
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Микель АРТЕТА: «Порту меня очень впечатлил»
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал матч ЛЧ против «Порту»
21 февраля 2024, 21:17 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:44
38
0
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал предстоящий матч ЛЧ против «Порту»:
«Порту» меня очень впечатлил. Я очень хорошо знаю этого тренера и его историю. У них хорошие качества на поле, и они будут по-настоящему сильными соперниками.
Мы заслужили право быть здесь. Мы заслужили право быть здесь. Мы не был здесь, в 1/8 финала, 7 лет и не выходили в четвертьфинал в течение 14. Это вызов. Мы воодушевлены и пойдем на матч с полной верой».
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