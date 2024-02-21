Экс-игрок Барселоны и Милана может завершить карьеру в 29 лет
Жерар Деулофеу не играл уже больше год
Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу может завершить карьеру в возрасте 29 лет. Об этом сообщают итальянские СМИ.
В 2020 году Деулофеу получил травму колена, после чего у него случилось несколько рецидивов, и проблема обрела перманентный характер. 29-летний испанец в последний раз выходил на поле 22 января 2023 года, после чего перенес очередную операцию на колене.
Деулофеу до сих пор не восстановился после травмы, и заявил, что может завершить карьеру:
«Уже в течение нескольких месяцев я понимаю, что могу уже больше никогда не сыграть. Не могу сказать всего, но я прохожу через серьезные испытания. Я пытался восстановиться всеми возможными способами, но уже принял тот факт, что могу больше никогда не вернуться».
Деулофеу является воспитанником «Барселоны», также выступал за «Эвертон», «Севилью», «Милан» и «Уотфорд».
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