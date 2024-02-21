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Италия
21 февраля 2024, 21:07 |
838
0

Экс-игрок Барселоны и Милана может завершить карьеру в 29 лет

Жерар Деулофеу не играл уже больше год

21 февраля 2024, 21:07 |
838
0
Экс-игрок Барселоны и Милана может завершить карьеру в 29 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Деулофеу

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу может завершить карьеру в возрасте 29 лет. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В 2020 году Деулофеу получил травму колена, после чего у него случилось несколько рецидивов, и проблема обрела перманентный характер. 29-летний испанец в последний раз выходил на поле 22 января 2023 года, после чего перенес очередную операцию на колене.

Деулофеу до сих пор не восстановился после травмы, и заявил, что может завершить карьеру:

«Уже в течение нескольких месяцев я понимаю, что могу уже больше никогда не сыграть. Не могу сказать всего, но я прохожу через серьезные испытания. Я пытался восстановиться всеми возможными способами, но уже принял тот факт, что могу больше никогда не вернуться».

Деулофеу является воспитанником «Барселоны», также выступал за «Эвертон», «Севилью», «Милан» и «Уотфорд».

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Жерар Деулофеу Удинезе травма травма колена завершение карьеры
Источник Football-Italia
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