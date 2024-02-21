Экс-игрок Барселоны и Милана может завершить карьеру в 29 лет

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу может завершить карьеру в возрасте 29 лет. Об этом сообщают итальянские СМИ.

В 2020 году Деулофеу получил травму колена, после чего у него случилось несколько рецидивов, и проблема обрела перманентный характер. 29-летний испанец в последний раз выходил на поле 22 января 2023 года, после чего перенес очередную операцию на колене.

Деулофеу до сих пор не восстановился после травмы, и заявил, что может завершить карьеру:

«Уже в течение нескольких месяцев я понимаю, что могу уже больше никогда не сыграть. Не могу сказать всего, но я прохожу через серьезные испытания. Я пытался восстановиться всеми возможными способами, но уже принял тот факт, что могу больше никогда не вернуться».

Деулофеу является воспитанником «Барселоны», также выступал за «Эвертон», «Севилью», «Милан» и «Уотфорд».