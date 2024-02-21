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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Спросите у Шевы, учил ли я его курить или нет?»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 21:02 |
1340
3

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Спросите у Шевы, учил ли я его курить или нет?»

Бывший игрок киевского «Динамо» рассказал об отношениях с Ребровым и Шевченко

21 февраля 2024, 21:02 |
1340
3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Спросите у Шевы, учил ли я его курить или нет?»
ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал об отношениях с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко, а также развеял миф, что он учил будущего обладателя «Золотого мяча» курить.

– Лобановский почему-то думал, что я на всех плохо влияю. Сабо ему наговорил, что я расхолаживаю коллектив. Пусть у Шевы кто-то спросит, учил я его курить или нет. Как я мог научить его курить, если я с ним особо не общался? На базе мы говорили, а в свободное время он гонял на своей «девятке» по Киеву, ему некогда было учиться курить.

– Как Вы ладили с молодыми Ребровым и Шевченко?

– Я нормально с ними общался. Ребров постоянно в нашей компании был, потому что он жил в одной комнате с моим другом Шкапенко. Шевченко я, в основном, видел на базе. Я постоянно играл в карты и нарды, потому что бильярд был сломан, и в него не часто разрешали играть, потому что рядом тренерская. Шева и Ребров с нами не играли. Ребров всегда был занят радиолюбительством.

Что касается футбола, то я им постоянно подсказывал. Ребров и Шевченко у меня всему учились, потому что я был лидером. Я пихал всем, кто был неправ, поэтому футболисты росли. Это называется взаимопреемственность, сейчас такого нет. Вот скажите, чему можно научиться у Беседина?

Ранее Виктор Леоненко заявил, что ему не нравится видение игры Валерия Лобановского.

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Виктор Леоненко Йожеф Сабо Валерий Лобановский Андрей Шевченко Сергей Ребров Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Леоненко вже давним-давно є ніким, а зазнайства ніяк не позбудеться.
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+1
Український Крим
Бєсєдін вивів СбУ у чвертьфінал Євро, якщо хто забув! Я б тут не насміхався
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0
romanchik.8409
За Беседина порвал 🤣🤣🤣🤣
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0
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Теннис
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