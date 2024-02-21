Виктор ЛЕОНЕНКО: «Спросите у Шевы, учил ли я его курить или нет?»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал об отношениях с Сергеем Ребровым и Андреем Шевченко, а также развеял миф, что он учил будущего обладателя «Золотого мяча» курить.

– Лобановский почему-то думал, что я на всех плохо влияю. Сабо ему наговорил, что я расхолаживаю коллектив. Пусть у Шевы кто-то спросит, учил я его курить или нет. Как я мог научить его курить, если я с ним особо не общался? На базе мы говорили, а в свободное время он гонял на своей «девятке» по Киеву, ему некогда было учиться курить.

– Как Вы ладили с молодыми Ребровым и Шевченко?

– Я нормально с ними общался. Ребров постоянно в нашей компании был, потому что он жил в одной комнате с моим другом Шкапенко. Шевченко я, в основном, видел на базе. Я постоянно играл в карты и нарды, потому что бильярд был сломан, и в него не часто разрешали играть, потому что рядом тренерская. Шева и Ребров с нами не играли. Ребров всегда был занят радиолюбительством.

Что касается футбола, то я им постоянно подсказывал. Ребров и Шевченко у меня всему учились, потому что я был лидером. Я пихал всем, кто был неправ, поэтому футболисты росли. Это называется взаимопреемственность, сейчас такого нет. Вот скажите, чему можно научиться у Беседина?

Ранее Виктор Леоненко заявил, что ему не нравится видение игры Валерия Лобановского.