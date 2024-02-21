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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:28
313
0

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Барселона

Первый матч пройдет 21 февраля в 22:00 в Неаполе

21 февраля 2024, 21:05 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:28
313
0
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Барселона

21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».

Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Барселона

Наполи: Мерет, Оливера, Хуан Хесус, Рахмани, Ди Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Политано.

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Араухо, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Левандовски, Ямал.

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Барселона Наполи Лига чемпионов Наполи - Барселона стартовые составы
Источник Sport.ua
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