Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Барселона
Первый матч пройдет 21 февраля в 22:00 в Неаполе
21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».
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Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».
Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Барселона
Наполи: Мерет, Оливера, Хуан Хесус, Рахмани, Ди Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Политано.
Барселона: Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Араухо, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Левандовски, Ямал.
🚨 BARÇA XI 🚨#NapoliBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/dc03AEHmGG— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2024
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