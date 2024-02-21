21 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Наполи» и «Барселона».

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Первый матч проходит в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».

Ответный поединок состоится 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Наполи – Барселона

Наполи: Мерет, Оливера, Хуан Хесус, Рахмани, Ди Лоренцо, Каюсте, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Политано.

Барселона: Тер Штеген, Канселу, Мартинес, Араухо, Кунде, Гюндоган, Кристенсен, Де Йонг, Педри, Левандовски, Ямал.