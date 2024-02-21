Трудно не согласиться. Миколенко назвал лучшего футболиста АПЛ
Украинец считает, что Эрлингу Холанду нет равных
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом чемпионата Англии по футболу.
«Холанд – лучший футболист Английской Премьер-лиги. Эрлинг недавно имел два момента в матче против нас и забил два гола. Мне нравится сражаться с лучшими футболистами в мире. Так я могу усовершенствоваться», – рассказал украинский защитник.
Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.
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