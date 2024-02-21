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Англия
21 февраля 2024, 20:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:51
1888
0

Трудно не согласиться. Миколенко назвал лучшего футболиста АПЛ

Украинец считает, что Эрлингу Холанду нет равных

21 февраля 2024, 20:35 | Обновлено 21 февраля 2024, 21:51
1888
0
Трудно не согласиться. Миколенко назвал лучшего футболиста АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко и Эрлинг Холанд

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом чемпионата Англии по футболу.

«Холанд – лучший футболист Английской Премьер-лиги. Эрлинг недавно имел два момента в матче против нас и забил два гола. Мне нравится сражаться с лучшими футболистами в мире. Так я могу усовершенствоваться», – рассказал украинский защитник.

Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.

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Виталий Миколенко Эрлинг Холанд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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