Трудно не согласиться. Миколенко назвал лучшего футболиста АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда лучшим футболистом чемпионата Англии по футболу.

«Холанд – лучший футболист Английской Премьер-лиги. Эрлинг недавно имел два момента в матче против нас и забил два гола. Мне нравится сражаться с лучшими футболистами в мире. Так я могу усовершенствоваться», – рассказал украинский защитник.

Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.