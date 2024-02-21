«Сидел дома, играл в CS». Степаненко рассказал о своем переходе в Шахтер

Капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о своем переходе в состав «горняков»:

«Я играл уже довольно долго, четвертый год, в запорожском «Металлурге», уже был основным игроком этой команды. В отпуске сидел дома, играл в CS или что-то такое, и мне позвонил тогдашний президент запорожского «Металлурга» Игорь Владимирович Дворецкий и сказал, что меня и Сергея Кривцова хочет забрать «Шахтер». Он спросил, хочу ли я уйти, или остаться. Конечно, я понимал, что хочу уйти на более высокий уровень, поэтому сказал, что хочу продолжить карьеру в «Шахтере». И сразу, через несколько дней, я поехал на медосмотр. Подписал контракт и после сборной стал полноценным игроком донецкого «Шахтера».

Напомним, 34-летний Тарас Степаненко выступает за «Шахтер» с сезона 2010/11. На его счету 412 матчей в футболке «горняков».

Ранее стало известно, сыграет ли Тарас Степаненко против «Марселя».