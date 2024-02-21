Сыграет против Марселя? Пушич высказался о травме Степаненко

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич высказался о кадровых проблемах команды в преддверии ответного матча с «Марселем» в Лиге Европы.

«Крыськив был не доступен для первого матча. Но прошло несколько дней, он чувствует себя лучше. Он сегодня будет тренироваться – если завтра будет ответная реакция организма, то он будет опцией на вторую игру. Было плохо потерять его на первый матч, но у нас хорошая конкуренция в составе. Если он пройдет тесты, то будет доступен для выбора.

Степаненко – это «железный человек», наш капитан, отличный футболист и личность. Мы надеемся, что он сможет сыграть завтра. Он много пропустил на сборах. Сегодня на тренировке увидим, как он себя чувствует. Если все будет хорошо, он сыграет. Степаненко всегда делает все, чтобы быть готовым выйти и помочь команде. Я буду рад, если Тарас сможет сыграть», – сказал Пушич.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.