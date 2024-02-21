Фрэнк ЛЭМПАРД: «Почеттино – последний человек в Челси, кого можно обвинять»

Бывший тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что нынешний наставник команды Маурисио Почеттино не виновен в неудачах команды в нынешнем сезоне:

«Когда Почеттино пришел в «Челси» – клуб уже находился в состоянии упадка. Можно было поставить кого угодно на его место, хоть Пепа Гвардиолу – не думаю, что он бы смог так быстро показать нужный результат.

Считаю Почеттино последним человеком, которого можно обвинять в текущем положении «Челси». Не уверен, что согласился бы сейчас их возглавить.

Он усердно работает, и мне кажется, что он сможет выстроить игру. Ему нужно время. Иногда критика в его адрес оправдана, но он делает всё, на что способен».