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  4. «Нашел у меня 10 банок пива». Леоненко раскритиковал Сабо как тренера
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 20:05 |
456
0

«Нашел у меня 10 банок пива». Леоненко раскритиковал Сабо как тренера

Также бывший нападающий «Динамо» вспомнил легендарный матч против московского «спартака»

21 февраля 2024, 20:05 |
456
0
«Нашел у меня 10 банок пива». Леоненко раскритиковал Сабо как тренера
Йожеф Сабо

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «бело-синих» Йожефом Сабо, а также вспомнил легендарный матч против московского «спартака».

– Как состоялся приход Сабо?

– Он сначала был начальником команды, потом его назначили главным тренером. С приходом Сабо ничего не изменилось, все они косили под Лобановского, поэтому ничего не получалось.

– Но Ваш суперматч со «спартаком» (3:2) состоялся именно при Сабо, когда Вы дублем принесли победу «Динамо».

– Надо сказать спасибо болельщикам. Когда на трибунах 100 тысяч, невозможно плохо играть. Раньше вообще было стыдно плохо играть. Если бы я занял второе место в том чемпионате Украины, то первым сказал бы, что я не футболист. А сейчас четвертое занимают и считают себя великими. Поэтому я их называю торпедовцами, а не динамовцами. Пишут, что за Шапаренко хотят 80 миллионов. Посмотрите, сколько он забил и отдал в этом сезоне.

Возвращаясь к нашей теме, Сабо на матч со «спартаком» нас никак не настраивал. На то время вся команда хотела его снять и назначить Демьяненко, даже ходили к руководству с этой просьбой. Помню, нас, семеро динамовцев, потом вызвали соучредители «Динамо», Медведчук и Суркисы, и сказали: «Демьяненко не хочет быть главным тренером». Представляете, какая атмосфера перед «спартаком», когда вся команда против Сабо? А мы вышли и победили!

– Почему Сабо так не любили?

– Потому что он много истерил и всегда искал виноватых, как и Фоменко. Помню, после вылета «Динамо» из Кубка Украины Фоменко сказал нам в раздевалке: «Ну что, вылетели?». Я ему жестко ответил: «А ты что, остался?». Если тренер жалуется, то ему надо искать другую работу. Надо прежде всего на себя смотреть. Я уже сбился со счета, сколько игроков «Динамо» вырезали себе пахи. Французские врачи, которые оперировали игроков Динамо, наверное, миллионерами стали. Сабо обвинял в травмах жен футболистов, видимо, думал, что часто спали. А причина была в больших нагрузках.

– Возвращаясь к матчу со «спартаком», как Сабо выбирал состав на игру?

– Перед матчами он читал «Спорт-Экспресс» и ставил состав, который писали журналисты. Это мне не один человек говорил, да я и сам замечал. Почему-то «Спорт-Экспресс» всегда угадывал состав «Динамо».

– Вы после первого тайма «горели» 0:2. Что Сабо говорил в раздевалке, после чего во втором тайме вы совершили камбэк?

– Он просто молчал, думал, что во втором тайме нам еще торбу накидают. Но я оформил дубль, а Ребров забил третий. Мы с Серегой оставили Сабо главным тренером. Если бы проиграли «спартаку», его убрали бы из команды. Это мне сказали уже через несколько лет.

– Сабо рассказывал, что часто ловил Вас на нарушениях режима.

– Это однажды было. За две недели сборов он нашел десять банок из-под пива. Я Сабо не хотел говорить, что выпили мы их с Призетко, потому что он был молод. Я сказал, что пью одну банку каждый день. На базе не было, куда выбрасывать бутылки, и я их складывал в шкаф, где лежали подушки и одеяла. Я никогда пьяным не ходил, поэтому не боялся.

Ранее Виктор Леоненко заявил, что ему не нравится видение игры Валерия Лобановского.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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