«Показывает Украину всему миру». Миколенко высказал мнение по поводу Усика
Украинский защитник «Эвертона» будет болеть за соотечественника в поединке против Фьюри
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко высказал свое мнение о боксере-соотечественнике Александре Усике и дал прогноз на его бой против Тайсона Фьюри.
– Кто является наиболее известным человеком в твоем списке контактов?
– Александр Усик.
– Вау. Расскажи нам немного о нем. Думаю, для Украины он является глобальной суперзвездой. Расскажи, что он значит для тебя и твоей страны.
– Это сильный человек, который помогает украинским людям. Думаю, он является самым известным украинским спортсменом. Он показывает Украину всему миру.
– У него будет большой бой против Фьюри. Как думаешь, кто победит?
– Конечно, мой голос – за Усика. Надеюсь, он выиграет. Я его большой болельщик.
Ранее Виталий Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен.
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