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  4. «Показывает Украину всему миру». Миколенко высказал мнение по поводу Усика
Англия
21 февраля 2024, 19:36 |
302
0

«Показывает Украину всему миру». Миколенко высказал мнение по поводу Усика

Украинский защитник «Эвертона» будет болеть за соотечественника в поединке против Фьюри

21 февраля 2024, 19:36 |
302
0
«Показывает Украину всему миру». Миколенко высказал мнение по поводу Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко высказал свое мнение о боксере-соотечественнике Александре Усике и дал прогноз на его бой против Тайсона Фьюри.

– Кто является наиболее известным человеком в твоем списке контактов?

– Александр Усик.

– Вау. Расскажи нам немного о нем. Думаю, для Украины он является глобальной суперзвездой. Расскажи, что он значит для тебя и твоей страны.

– Это сильный человек, который помогает украинским людям. Думаю, он является самым известным украинским спортсменом. Он показывает Украину всему миру.

– У него будет большой бой против Фьюри. Как думаешь, кто победит?

– Конечно, мой голос – за Усика. Надеюсь, он выиграет. Я его большой болельщик.

Ранее Виталий Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен.

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Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
Источник Sky Sports
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