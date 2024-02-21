«Показывает Украину всему миру». Миколенко высказал мнение по поводу Усика

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко высказал свое мнение о боксере-соотечественнике Александре Усике и дал прогноз на его бой против Тайсона Фьюри.

– Кто является наиболее известным человеком в твоем списке контактов?

– Александр Усик.

– Вау. Расскажи нам немного о нем. Думаю, для Украины он является глобальной суперзвездой. Расскажи, что он значит для тебя и твоей страны.

– Это сильный человек, который помогает украинским людям. Думаю, он является самым известным украинским спортсменом. Он показывает Украину всему миру.

– У него будет большой бой против Фьюри. Как думаешь, кто победит?

– Конечно, мой голос – за Усика. Надеюсь, он выиграет. Я его большой болельщик.

Ранее Виталий Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен.