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  4. ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала
Англия
21 февраля 2024, 19:10 |
2323
4

ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала

Украинский защитник может обновить свое мобильное устройство

21 февраля 2024, 19:10 |
2323
4
ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, как и все остальные футболисты «канониров», получили новые телефоны от компании Google в рамках сотрудничества между клубом и всемирно известной корпорацией.

Интересно, что каждый игрок получил новый мобильный девайс в специальном именном боксе. Более того, на задней стороне телефона Pixel добавлена эмблема «Арсенала» и инициалы игрока, которому был отправлен этот подарок.

Александр был немногословным, когда реагировал на подарок. «Вау», – сказал украинец.

ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 4
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umnuy2
что-то Зина не сильно рад.Наверное не зная что будут раздавать нашару чуть раньше поспешил и заказал Сяоми с Алиекспресс
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Harun Bakircioğlu
Вау.. и отдал пиксель своей бабушке. Никто в своем уме не поменяет последний айфон на пиксель
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