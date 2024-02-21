Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, как и все остальные футболисты «канониров», получили новые телефоны от компании Google в рамках сотрудничества между клубом и всемирно известной корпорацией.

Интересно, что каждый игрок получил новый мобильный девайс в специальном именном боксе. Более того, на задней стороне телефона Pixel добавлена эмблема «Арсенала» и инициалы игрока, которому был отправлен этот подарок.

Александр был немногословным, когда реагировал на подарок. «Вау», – сказал украинец.

ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала