ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала
Украинский защитник может обновить свое мобильное устройство
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, как и все остальные футболисты «канониров», получили новые телефоны от компании Google в рамках сотрудничества между клубом и всемирно известной корпорацией.
Интересно, что каждый игрок получил новый мобильный девайс в специальном именном боксе. Более того, на задней стороне телефона Pixel добавлена эмблема «Арсенала» и инициалы игрока, которому был отправлен этот подарок.
Александр был немногословным, когда реагировал на подарок. «Вау», – сказал украинец.
ВИДЕО. Зинченко получил именной телефон в рамках коллаборации Арсенала
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