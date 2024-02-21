Украинец из Боруссии Д назвал 2 одноклубников, чей стиль игры ему нравится

Украинский полузащитник юношеской команды дортмундской "Боруссии" Даниил Кревсун назвал 2 футболистов основы "шмелей", чей стиль игры ему нравится:

"По стилю игры - мне нравятся Марко Ройс и Юлиан Брандт, нахожу в них что-то общее".

В этом сезоне 18-летний Даниил Кревсун провел 23 матча за "Боруссию" Дортмунд U-19, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В большинстве матчей он выступал на позиции атакующего полузащитника.

Ранее Даниил Кревсун отреагировал на скандальный побег в Россию уже экс-футболиста донецкого "Шахтера" Александра Роспутько.