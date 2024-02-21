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  4. Украинец из Боруссии Д назвал 2 одноклубников, чей стиль игры ему нравится
Германия
21 февраля 2024, 18:52 |
489
1

Украинец из Боруссии Д назвал 2 одноклубников, чей стиль игры ему нравится

Даниил Кревсун отметил Марко Ройса и Юлиана Брандта

21 февраля 2024, 18:52 |
489
1
Украинец из Боруссии Д назвал 2 одноклубников, чей стиль игры ему нравится
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Кревсун

Украинский полузащитник юношеской команды дортмундской "Боруссии" Даниил Кревсун назвал 2 футболистов основы "шмелей", чей стиль игры ему нравится:

"По стилю игры - мне нравятся Марко Ройс и Юлиан Брандт, нахожу в них что-то общее".

В этом сезоне 18-летний Даниил Кревсун провел 23 матча за "Боруссию" Дортмунд U-19, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В большинстве матчей он выступал на позиции атакующего полузащитника.

Ранее Даниил Кревсун отреагировал на скандальный побег в Россию уже экс-футболиста донецкого "Шахтера" Александра Роспутько.

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Даниил Кревсун Марко Ройс Юлиан Брандт Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд U-19 чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Legioners.ua
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