Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко вспомнил опыт работы с украинским тренером Валерием Лобановским.

– В вашей карьере в «Динамо» много сменилось тренеров. Давайте вспомним эти эпизоды и как это сказывалось на команде.

– Конкретно я застал Пузача, Онищенко, Павлова, Фоменко, Сабо и Лобановского. За четыре года в «Динамо» сменилось шесть тренеров, не особо хороших в профессиональном плане. Хорошими я могу назвать только Павлова и Лобановского.

– Но ведь вы Лобановского раньше не особо хвалили.

– Просто я не согласен с его видением игры, но кому-то он подходил.

– Что именно вам не нравилось?

– Я не согласен с тем, что Лобановский много гонял Бессонова, Заварова, Раца, Демьяненко. Их не надо было гонять, они на классе могли спокойно выигрывать. Именно поэтому они закончили так рано, в 32 уже не могли играть, хотя спокойно могли выступать до 37.

– Вспомним приход Лобановского.

– Валерий Васильевич почти сразу после возвращения в Украину пригласил меня к себе домой и сказал: «Ты будешь играть в составе, если будешь забивать по два гола в каждом матче». Я говорю: «Давайте хоть ассист». Но Лобановский не согласился. Его интересовало только ТТД. Требования были от 90, хотя у нападающих Лиги чемпионов гораздо меньше. Поэтому у Лобановского не заиграли бы даже Ширер и Роналду.

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