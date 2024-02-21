Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не согласен с видением игры Лобановского»
Бывший игрок киевского «Динамо» вспомнил опыт работы с Метром
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко вспомнил опыт работы с украинским тренером Валерием Лобановским.
– В вашей карьере в «Динамо» много сменилось тренеров. Давайте вспомним эти эпизоды и как это сказывалось на команде.
– Конкретно я застал Пузача, Онищенко, Павлова, Фоменко, Сабо и Лобановского. За четыре года в «Динамо» сменилось шесть тренеров, не особо хороших в профессиональном плане. Хорошими я могу назвать только Павлова и Лобановского.
– Но ведь вы Лобановского раньше не особо хвалили.
– Просто я не согласен с его видением игры, но кому-то он подходил.
– Что именно вам не нравилось?
– Я не согласен с тем, что Лобановский много гонял Бессонова, Заварова, Раца, Демьяненко. Их не надо было гонять, они на классе могли спокойно выигрывать. Именно поэтому они закончили так рано, в 32 уже не могли играть, хотя спокойно могли выступать до 37.
– Вспомним приход Лобановского.
– Валерий Васильевич почти сразу после возвращения в Украину пригласил меня к себе домой и сказал: «Ты будешь играть в составе, если будешь забивать по два гола в каждом матче». Я говорю: «Давайте хоть ассист». Но Лобановский не согласился. Его интересовало только ТТД. Требования были от 90, хотя у нападающих Лиги чемпионов гораздо меньше. Поэтому у Лобановского не заиграли бы даже Ширер и Роналду.
Ранее Виктор Леоненко прокомментировал увольнение главного тренера «Марселя» Дженнаро Гаттузо.
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