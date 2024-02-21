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  4. Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен
Англия
21 февраля 2024, 18:14 |
928
0

Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен

Украинскому защитнику «Эвертона» нравилась игра Марсело

21 февраля 2024, 18:14 |
928
0
Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен.

– Кто, по твоему мнению, является лучшим фланговым защитником всех времен?

– Я люблю Марсело. Когда я был молодым, мы смотрели футбол в академии, смотрели Эль-Класико. Я любил «Барселону», но Марсело был замечательным в каждой игре.

– Это тот футболист, на игру которого ты ориентируешься?

– Нет, это совсем другое.

Ранее Виталий Миколенко рассказал, как едва не закончил с футболом в 9 лет из-за любви к настольному теннису.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Марсело Реал Мадрид Барселона
Источник Sky Sports
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