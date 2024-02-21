Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен.

– Кто, по твоему мнению, является лучшим фланговым защитником всех времен?

– Я люблю Марсело. Когда я был молодым, мы смотрели футбол в академии, смотрели Эль-Класико. Я любил «Барселону», но Марсело был замечательным в каждой игре.

– Это тот футболист, на игру которого ты ориентируешься?

– Нет, это совсем другое.

Ранее Виталий Миколенко рассказал, как едва не закончил с футболом в 9 лет из-за любви к настольному теннису.