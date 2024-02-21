Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен
Украинскому защитнику «Эвертона» нравилась игра Марсело
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко назвал лучшего флангового защитника всех времен.
– Кто, по твоему мнению, является лучшим фланговым защитником всех времен?
– Я люблю Марсело. Когда я был молодым, мы смотрели футбол в академии, смотрели Эль-Класико. Я любил «Барселону», но Марсело был замечательным в каждой игре.
– Это тот футболист, на игру которого ты ориентируешься?
– Нет, это совсем другое.
Ранее Виталий Миколенко рассказал, как едва не закончил с футболом в 9 лет из-за любви к настольному теннису.
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