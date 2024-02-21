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Испания
21 февраля 2024, 17:46 | Обновлено 21 февраля 2024, 18:22
1310
0

Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге

У каталонского клуба серия без побед достигла уже трех матчей

21 февраля 2024, 17:46 | Обновлено 21 февраля 2024, 18:22
1310
0
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков отреагировал на последние неудачные матчи «Жироны» в чемпионате Испании по футболу. Каталонский клуб не может победить уже в трех матчах подряд, в которых набрал всего одно очко.

«Время сменить текущую ситуацию на победный путь. Давайте сделаем это в понедельник в матче против «Райо», – написал Цыганков в инстаграме.

В настоящее время «Жирона» занимает в Ла Лиге второе место, имея в своем активе 56 очков, что на шесть баллов меньше, чем у лидера «Реала». Следующий матч подопечные Мичела проведут в понедельник, 26 февраля против «Райо Вальекано».

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Райо Вальекано Жирона Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Instagram
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