Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков отреагировал на последние неудачные матчи «Жироны» в чемпионате Испании по футболу. Каталонский клуб не может победить уже в трех матчах подряд, в которых набрал всего одно очко.

«Время сменить текущую ситуацию на победный путь. Давайте сделаем это в понедельник в матче против «Райо», – написал Цыганков в инстаграме.

В настоящее время «Жирона» занимает в Ла Лиге второе место, имея в своем активе 56 очков, что на шесть баллов меньше, чем у лидера «Реала». Следующий матч подопечные Мичела проведут в понедельник, 26 февраля против «Райо Вальекано».