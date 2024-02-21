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Англия
21 февраля 2024, 17:44 | Обновлено 21 февраля 2024, 17:45
2569
5

ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов

Украинский вингер «Челси» внес свой вклад в победу

21 февраля 2024, 17:44 | Обновлено 21 февраля 2024, 17:45
2569
5
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик передал украинским военным 50 дронов. Об этом 23-летний футболист сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте, опубликовав соответствующую Stories.

Вчера Михаил Мудрик посетил неделю моды (Fashion week), которая сейчас проходит в Лондоне. Кроме него модное событие посетили некоторые игроки «Арсенала», «Эвертона» и «Челси».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее заместитель командира бригады ТРО Руслан Батыр рассказал, что другой украинский футболист, нападающий «Жироны» Артем Довбик, полностью обеспечивает их бригаду всем необходимым.

ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу российско-украинская война дроны фото
Источник Sport.ua
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AK.228
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0
Лига конференций без динамо
Молодец Мишка
А дырывяе суркисы любители пуйла и медведчука с динамо ,в том году газель сока просроченного передали на фронт ,а в этом на сок нет денег  проиграли все в Монако в казино 
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-3
Pavel_i_CO
як на це дивиться його расіянська хвойда?
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-5
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