Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик передал украинским военным 50 дронов. Об этом 23-летний футболист сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте, опубликовав соответствующую Stories.

Вчера Михаил Мудрик посетил неделю моды (Fashion week), которая сейчас проходит в Лондоне. Кроме него модное событие посетили некоторые игроки «Арсенала», «Эвертона» и «Челси».

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 25 матчей за «Челси», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее заместитель командира бригады ТРО Руслан Батыр рассказал, что другой украинский футболист, нападающий «Жироны» Артем Довбик, полностью обеспечивает их бригаду всем необходимым.

ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов