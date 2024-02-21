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  4. «Было очень тяжело». Миколенко рассказал, как чуть не закончил с футболом
Англия
21 февраля 2024, 17:19 |
1212
0

«Было очень тяжело». Миколенко рассказал, как чуть не закончил с футболом

Украинский защитник «Эвертона» рассказал, как выбирал между настольным теннисом и футболом

21 февраля 2024, 17:19 |
1212
0
«Было очень тяжело». Миколенко рассказал, как чуть не закончил с футболом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, как едва не закончил с футболом в 9 лет.

– Правда ли, что ты мог бы стать профессиональным игроком в настольный теннис?

– Да. Когда я был юным, когда мне было 9 лет, я играл в настольный теннис на улице со своими друзьями. Я думал закончить с футболом, потому что это было очень тяжело, особенно летом. Понимаете, у всех каникулы, а мне надо было ходить на тренировки. А вот с настольным теннисом все было значительно проще.

– Итак, ты хорошо играешь в настольный теннис?

– Нет. Сейчас нет. Возможно, я хорошо играл, когда мне было 9.

– То есть, в 9 лет ты мечтал стать профессиональным игроком в настольный теннис, но теперь твоя карьера в этом виде спорта немного притормозилась?

– Да.

Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу настольный теннис
Источник Sky Sports
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