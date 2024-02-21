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  4. Игрок сборной Грузии отказался от переезда в Украину из-за войны
Украина. Премьер лига
21 февраля 2024, 17:34 |
1568
0

Игрок сборной Грузии отказался от переезда в Украину из-за войны

У Анзора Меквабишвили были серьезные шансы на переход в ЛНЗ

21 февраля 2024, 17:34 |
1568
0
Игрок сборной Грузии отказался от переезда в Украину из-за войны
ФФГ. Анзор Меквабишвили

Грузинский полузащитник Анзор Меквабишвили отказался от перехода в черкасский ЛНЗ, сообщает украинское издание Футбол24.

По информации источника, причина такого решения – полномасштабная война в Украине, которую 24 февраля 2022 года начала россия.

Отмечается, что 22-летним футболистом также интересовались житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Однако в итоге Меквабишвили перешел в румынскую «Университатю Крайову».

На счету Анзора Меквабишвили 13 матчей за национальную сборную Грузии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Шахтер Донецк Университатя Крайова трансферы трансферы УПЛ чемпионат Румынии по футболу
Источник Футбол 24
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