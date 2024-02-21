Игрок сборной Грузии отказался от переезда в Украину из-за войны

Грузинский полузащитник Анзор Меквабишвили отказался от перехода в черкасский ЛНЗ, сообщает украинское издание Футбол24.

По информации источника, причина такого решения – полномасштабная война в Украине, которую 24 февраля 2022 года начала россия.

Отмечается, что 22-летним футболистом также интересовались житомирское «Полесье» и донецкий «Шахтер». Однако в итоге Меквабишвили перешел в румынскую «Университатю Крайову».

На счету Анзора Меквабишвили 13 матчей за национальную сборную Грузии. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.