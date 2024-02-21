Названа космическая сумма, заработанная Барселоной на атрибутике в 2023-м

Каталонская «Барселона» заработала больше других клубов на продаже собственной атрибутики в 2023 году.

Согласно информации Mundo Deportivo, ссылающейся на финансовый отчет УЕФА, «блау-гранас» продали товара на общую сумму в 179 млн евро. На втором месте в рейтинге оказался мадридский «Реал» с показателем в 155 млн, третья позиция – у мюнхенской «Баварии» (147 млн).

Топ-10 рейтинг самых успешных «продавцов» выглядит так.

1. Барселона – 179 млн евро

2. Реал – 155 млн

3. Бавария – 147 млн

4. Ливерпуль – 132 млн

5. Манчестер Юнайтед – 130 млн

6. ПСЖ – 97 млн

7. Арсенал – 89 млн

8. Челси – 87 млн

9-10. Ювентус, Тоттенхэм – 74 млн