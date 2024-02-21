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21 февраля 2024, 16:45 |
451
0

Названа космическая сумма, заработанная Барселоной на атрибутике в 2023-м

В топ-3 также попали мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария»

21 февраля 2024, 16:45 |
451
0
Названа космическая сумма, заработанная Барселоной на атрибутике в 2023-м
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» заработала больше других клубов на продаже собственной атрибутики в 2023 году.

Согласно информации Mundo Deportivo, ссылающейся на финансовый отчет УЕФА, «блау-гранас» продали товара на общую сумму в 179 млн евро. На втором месте в рейтинге оказался мадридский «Реал» с показателем в 155 млн, третья позиция – у мюнхенской «Баварии» (147 млн).

Топ-10 рейтинг самых успешных «продавцов» выглядит так.

1. Барселона – 179 млн евро
2. Реал – 155 млн
3. Бавария – 147 млн
4. Ливерпуль – 132 млн
5. Манчестер Юнайтед – 130 млн
6. ПСЖ – 97 млн
7. Арсенал – 89 млн
8. Челси – 87 млн
9-10. Ювентус, Тоттенхэм – 74 млн

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Барселона Реал Мадрид Бавария Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСЖ Арсенал Лондон Челси Ювентус Тоттенхэм
Источник Mundo Deportivo
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