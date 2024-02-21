Месси придется сделать сложный выбор – Кубок Америки или Олимпиада

Нынешним летом сборная Аргентины сыграет на двух крупных турнирах – с конца июня по середину июля будет проходить Кубок Америки, а с конца июля по середину августа состоятся Олимпийские игры в Париже.

Восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси ждут на обоих турнирах, вот только Лео наверняка придется сделать выбор между ними. Дело в том, что наставник «Интер Майами» Херардо Мартино не намерен отпускать своих подопечных и на Кубок Америки, и на Олимпийские игры, поскольку в таком случае футболист пропускает больше двух месяцев. Об этом тренер «Интер Майами» заявил, когда ему задали вопрос по поводу парагвайца Джо Гомеса.

«У Гомеса есть Кубок Америки и Олимпийские игры. Мы знаем, что мы должны отдать его на Кубок Америки, а не на Игры. Мы общаемся, у меня много друзей в Федерации футбола Парагвая, и я сказал им выбрать только один турнир», – приводит слова Мартино Goal.com.

Соответственно, хоть имя Месси и не упоминалось, но и ему, наверняка, придется сделать тяжелый выбор. При этом реакция самого Лионеля пока что неизвестна.