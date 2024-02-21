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  4. Месси придется сделать сложный выбор – Кубок Америки или Олимпиада
Кубок Америки
21 февраля 2024, 16:12 |
360
2

Месси придется сделать сложный выбор – Кубок Америки или Олимпиада

Два турнира пройдут с конца июня по середину августа

21 февраля 2024, 16:12 |
360
2
Месси придется сделать сложный выбор – Кубок Америки или Олимпиада
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нынешним летом сборная Аргентины сыграет на двух крупных турнирах – с конца июня по середину июля будет проходить Кубок Америки, а с конца июля по середину августа состоятся Олимпийские игры в Париже.

Восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси ждут на обоих турнирах, вот только Лео наверняка придется сделать выбор между ними. Дело в том, что наставник «Интер Майами» Херардо Мартино не намерен отпускать своих подопечных и на Кубок Америки, и на Олимпийские игры, поскольку в таком случае футболист пропускает больше двух месяцев. Об этом тренер «Интер Майами» заявил, когда ему задали вопрос по поводу парагвайца Джо Гомеса.

«У Гомеса есть Кубок Америки и Олимпийские игры. Мы знаем, что мы должны отдать его на Кубок Америки, а не на Игры. Мы общаемся, у меня много друзей в Федерации футбола Парагвая, и я сказал им выбрать только один турнир», – приводит слова Мартино Goal.com.

Соответственно, хоть имя Месси и не упоминалось, но и ему, наверняка, придется сделать тяжелый выбор. При этом реакция самого Лионеля пока что неизвестна.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Олимпийские игры 2024 Кубок Америки 2024 Интер Майами Херардо Мартино
Источник Goal.com
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Комментарии 2
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Falko
Це не Мессі, а Тату Мартіні доведеться приймати "складне рішення". Мессі це вам не гомес )
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Бензар Євген
Хочеться щоби добро перемогло і Мессію побачив світ на двох великих турнірах. Вірю що Бекхем не буде на заваді цьому!
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