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  4. Легенда Челси – о кризисе команды: «Тут бы и Гвардиола не справился»
Англия
21 февраля 2024, 15:48 |
654
0

Легенда Челси – о кризисе команды: «Тут бы и Гвардиола не справился»

Франк Лебеф считает, что в последнюю очередь стоит критиковать Почеттино

21 февраля 2024, 15:48 |
654
0
Легенда Челси – о кризисе команды: «Тут бы и Гвардиола не справился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Лебеф

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф выразил мнение, что нынешний рулевой лондонцев Маурисио Почеттино не виноват в неудачных результатах команды в текущем сезоне.

В настоящий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Когда Почеттино пришел в «Челси», клуб уже находился в упадке. На это место можно было поставить кого угодно, хоть Пепа Гвардиолу, и я не думаю, что он бы добился чего-то особенного с этой командой.

Сейчас мы начинаем понемногу видеть свет в конце тоннеля после матчей с «Астон Виллой» (3:1) и «Манчестер Сити» (1:1), но все дело в стабильности. Мы видим, как Почеттино работает с игроками, и у меня есть уверенность в том, что он выстроит игру, но впереди еще долгий путь.

Я считаю, Почеттино — последний человек, которого можно винить в текущем положении «Челси». Я сам не уверен, что согласился бы на работу в «Челси» в этот период. Хоть финансовое положение и можно назвать хорошим, но тяжело понять, с чего вообще начать управление командой! У него хватило смелости взяться за это, и он хорошо справляется.

Иногда критика в его адрес справедлива, но в клубе не обошлось без трудностей и травм. Он делает все, что в его силах», — приводит слова Лебефа сайт Goal.com.

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Франк Лебеф Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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