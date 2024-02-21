Реал хочет переподписать контракт с Беллингемом. Все из-за Мбаппе
В Мадриде не хотят, чтобы Джуд чувствовал себя обделенным
Английский полузащитник Джуд Беллингем перешел в «Реал» только летом прошлого года, а руководство «сливочных» готовится пересмотреть его действующий контракт.
Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети X (бывший Twitter), на такой шаг мадридцы пойдут из-за подписания француза Килиана Мбаппе, что сделает того самым высокооплачиваемым игроком команды. И чтобы Джуд, успевший стать лидером команды, не чувствовал себя обделенным, руководство хочет пересмотреть условия действующего соглашения.
Добавим, что Беллингем в 29 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач.
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