Реал хочет переподписать контракт с Беллингемом. Все из-за Мбаппе

Английский полузащитник Джуд Беллингем перешел в «Реал» только летом прошлого года, а руководство «сливочных» готовится пересмотреть его действующий контракт.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети X (бывший Twitter), на такой шаг мадридцы пойдут из-за подписания француза Килиана Мбаппе, что сделает того самым высокооплачиваемым игроком команды. И чтобы Джуд, успевший стать лидером команды, не чувствовал себя обделенным, руководство хочет пересмотреть условия действующего соглашения.

Добавим, что Беллингем в 29 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне забил 20 мячей и отдал 8 результативных передач.