ITF21 февраля 2024, 15:04 |
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Катарина Завацкая – Анна Синклер Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Порту
21 февраля 2024, 15:04 |
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21 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 Порту.
В матче первого раунда украинка сыграет против Анны Синклер Роджерс из США (№663 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:35 по Киеву, после матча Сербан – Еала.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Ралуки Сербан с Кипра или Александры Еалы из Филиппин.
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