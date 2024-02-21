Катарина Завацкая – Анна Синклер Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче первого раунда украинка сыграет против Анны Синклер Роджерс из США (№663 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:35 по Киеву, после матча Сербан – Еала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Ралуки Сербан с Кипра или Александры Еалы из Филиппин.

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