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  4. Гендиректор Интера: «Наслаждаемся работой Индзаги»
Италия
21 февраля 2024, 15:17 |
119
0

Гендиректор Интера: «Наслаждаемся работой Индзаги»

Специалист возглавляет команду с лета 2021 года

21 февраля 2024, 15:17 |
119
0
Гендиректор Интера: «Наслаждаемся работой Индзаги»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джузеппе Маротта

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта оценил тренерский талант Симоне Индзаги.

«У Индзаги необычный путь, он приехал без лишнего шума и доказал, что он отличный тренер.

Он на 10-12 лет моложе самых топовых тренеров. Он преодолел критику и давление, он ставит игру, за которой приятно наблюдать.

Мы будем наслаждаться его работой и надеемся, что он с нами надолго», — цитирует Маротту Mediaset.

Добавим, что Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года, завоевав два Кубка Италии и три Суперкубка страны, а также дойдя с командой до финала Лиги чемпионов-2022/2023.

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Симоне Индзаги Интер Милан Джузеппе Маротта
Источник Football-Italia
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