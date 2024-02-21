Гендиректор Интера: «Наслаждаемся работой Индзаги»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта оценил тренерский талант Симоне Индзаги.

«У Индзаги необычный путь, он приехал без лишнего шума и доказал, что он отличный тренер.

Он на 10-12 лет моложе самых топовых тренеров. Он преодолел критику и давление, он ставит игру, за которой приятно наблюдать.

Мы будем наслаждаться его работой и надеемся, что он с нами надолго», — цитирует Маротту Mediaset.

Добавим, что Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с лета 2021 года, завоевав два Кубка Италии и три Суперкубка страны, а также дойдя с командой до финала Лиги чемпионов-2022/2023.