Киченок / Остапенко – Паркс / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Дубае
21 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №3 после матча Се Шувэй / Мертенс – Саснович / Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Даровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).
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