Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Паркс / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 февраля 2024, 14:31 | Обновлено 21 февраля 2024, 14:32
144
0

Киченок / Остапенко – Паркс / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Дубае

21 февраля 2024, 14:31 | Обновлено 21 февраля 2024, 14:32
144
0
Киченок / Остапенко – Паркс / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

21 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №3 после матча Се Шувэй / Мертенс – Саснович / Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Даровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Остапенко впервые в 2024 году проиграла не Азаренко
Элина Свитолина – Ига Свёнтек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок WTA Дубай смотреть онлайн Алена Остапенко Алиша Паркс Сюй Ифань
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Футбол | 21 февраля 2024, 11:29 5
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение
Динамо пока без зрителей. Клуб не может получить разрешение

Первая игра киевлян во второй части сезона может пройти без фанов

ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов
Теннис | 21 февраля 2024, 07:30 0
ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов
ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов

Карлос не сумел продолжить поединок против Тьяго Монтейро на турнире в Рио-де-Жанейро

Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Футбол | 20.02.2024, 18:42
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Сколько заработает Мудрик? Челси выплатит бонусы за победу в Кубке лиги
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Футбол | 20.02.2024, 22:37
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Футбол | 21.02.2024, 07:40
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
20.02.2024, 11:21 6
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 5
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 3
Бокс
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем