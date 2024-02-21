Киченок / Остапенко – Паркс / Сюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Алиша Паркс (США) / Сюй Ифань (Китай). Встреча состоится четвертым запуском на корте №3 после матча Се Шувэй / Мертенс – Саснович / Зигемунд. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Даровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА