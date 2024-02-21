МАРТИНЕС – о словах Месси перед финалом ЧМ-2022: «Плакали почти все»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о речи, которую капитан «альбиселесте» Лионель Месси произнес перед финалом ЧМ-2022. В той игре аргентинцы в серии пенальти сломили сопротивление французов после результативной ничьей в основное и дополнительное время (3:3).

«Месси произнес великолепную речь. Он говорил о семье и о том, чего стоило нам оказаться на чемпионате мира. Его слова довели до слез практически каждого из нас. Мы были похожи на компанию друзей, которые отправились в путешествие и добрались до конца.

Он сказал: «Что бы ни случилось, спасибо вам за все, что вы сделали для меня». И еще он сказал: «Вот и все, вот этот момент», — цитирует Мартинеса The Mirror.