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  4. МАРТИНЕС – о словах Месси перед финалом ЧМ-2022: «Плакали почти все»
Чемпионат мира
21 февраля 2024, 14:56 |
851
0

МАРТИНЕС – о словах Месси перед финалом ЧМ-2022: «Плакали почти все»

Аргентинцы сломили сопротивление Франции после ничьей в основное и дополнительное время

21 февраля 2024, 14:56 |
851
0
МАРТИНЕС – о словах Месси перед финалом ЧМ-2022: «Плакали почти все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о речи, которую капитан «альбиселесте» Лионель Месси произнес перед финалом ЧМ-2022. В той игре аргентинцы в серии пенальти сломили сопротивление французов после результативной ничьей в основное и дополнительное время (3:3).

«Месси произнес великолепную речь. Он говорил о семье и о том, чего стоило нам оказаться на чемпионате мира. Его слова довели до слез практически каждого из нас. Мы были похожи на компанию друзей, которые отправились в путешествие и добрались до конца.

Он сказал: «Что бы ни случилось, спасибо вам за все, что вы сделали для меня». И еще он сказал: «Вот и все, вот этот момент», — цитирует Мартинеса The Mirror.

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Источник The Mirror
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