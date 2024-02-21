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Лига Европы
21 февраля 2024, 14:18 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:25
656
0

Mирон МАРКЕВИЧ: Марселю может пойти на пользу смена тренера

Известный специалист оценил шансы «горняков» в ответном матче с «Марселем»

21 февраля 2024, 14:18 | Обновлено 21 февраля 2024, 15:25
656
0
Mирон МАРКЕВИЧ: Марселю может пойти на пользу смена тренера
ФК Рух. Мирон Маркевич

22 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке в Гамбурге была зафиксирована боевая ничья – 2:2.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua заслуженный тренер Украины Mирон Mаркевич поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния во Франции:

– На мой взгляд, смена у руля «Марселя» может пойти ему на пользу. В таких случаях, особенно перед ответственными поединками, это сплачивает команду, заставляет действовать через не могу, чтобы произвести впечатление на нового главного тренера.

- Но Жан-Луи Гассе, заменивший Дженнаро Гаттузо, отнюдь не принадлежит к когорте топ-наставников.

- Здесь важно, что это опытный специалист, хорошо знакомый с «кухней» французского футбола. В конце концов, и за «горожан» выступает немало возрастных игроков, и у Гассе не будет проблем с внесением нужных коррективов. Главное, что эта пертурбация может положительно повлиять на микроклимат в команде, способствовать уверенности в своих силах, а это веские рычаги, чтобы прервать уже продолжительную безвыигрышную серию.

– Каких еще «козырей» французского гранда нужно остерегаться «Шахтеру»?

- Бешеного давления со стороны марсельских фанов. И хотя «горняков» с их немалым международным опытом этим не запугать, все же нужно быть готовыми, что трибуны будут гнать свою команду вперед. Вот почему важно выстоять и не пропустить в первые 20 минут. Если хозяева забьют быстрый гол и учитывая их умение мгновенно переходить от обороны к атаке, то гостям будет трудно.

В-третьих, «горнякам» нужно быть сосредоточенными в единоборствах. У «Марселя» много индивидуально сильных исполнителей, и многое будет зависеть от того, насколько эффективно гости будут действовать в подстраховке, не будет ли свободных зон.

- По вашему мнению, скажется ли на действиях «Шахтера» отсутствие дисквалифицированного стоппера Валерия Бондаря и то, что из-за повреждения может не сыграть опорный полузащитник Тарас Степаненко?

- Не думаю, ведь у «Шахтера» – длинная скамья запасных. В центре обороны может надежно сыграть ветеран Ярослав Ракицкий, а в опорной зоне есть шанс проявить себя Дмитрию Крыськиву и Артему Бондаренко. И если они оправдают надежду главного тренера Марино Пушича, то их позиции в команде станут более крепкими.

– Тогда напоследок, за счет каких качеств «Шахтер» завтра может осложнить жизнь футболистам «Марселя»?

- Благодаря командной игре, а также умению выходить из-под прессинга, домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений. Кстати, в первом матче в Гамбурге, когда «горняки» быстро разыгрывали мяч у владений гостей, продуманно меняли направление атак, те заметно нервничали. В таком же ключе «Шахтеру» предстоит действовать завтра в Марселе. Победу одержит тот, кто меньше будет ошибаться у своих ворот.

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Источник Sport.ua
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