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  4. Руни признался, что готов возглавить команду третьего дивизиона
Англия
21 февраля 2024, 14:33 |
232
0

Руни признался, что готов возглавить команду третьего дивизиона

После увольнения из «Бирмингема» специалист остается без работы

21 февраля 2024, 14:33 |
232
0
Руни признался, что готов возглавить команду третьего дивизиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни признался, что готов возглавить клуб из третьего дивизиона Англии, чтобы возобновить тренерскую карьеру. Последним местом работы Руни был «Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе, откуда его уволили в январе.

«Я бы на 100% согласился на работу в Первой лиге. Я хочу вернуться к тренерской работе и хочу проявить себя — будь то Вторая лига, Первая лига или Чемпионшип.

Это все опыт — мне всего 38 лет, и я тренировал три клуба. У меня есть не так много опыта, на который можно опереться, но я все еще молод как для тренера. Я хочу сосредоточиться на возвращении в менеджмент. Главное для меня — полностью отказаться от того, что я сделал как игрок, и начать практически заново как тренер. Конечно, мой игровой опыт мне поможет, но с тренерской точки зрения я нахожусь внизу и хочу продвигаться наверх. Я не полагаюсь на то, что я сделал как игрок, чтобы попасть в места, в которых мне быть не следует», — сказал Руни в подкасте Stick to Football.

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Уэйн Руни Бирмингем Сити чемпионат Англии по футболу
Источник YouTube
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