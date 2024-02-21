Руни признался, что готов возглавить команду третьего дивизиона

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни признался, что готов возглавить клуб из третьего дивизиона Англии, чтобы возобновить тренерскую карьеру. Последним местом работы Руни был «Бирмингем», выступающий в Чемпионшипе, откуда его уволили в январе.

«Я бы на 100% согласился на работу в Первой лиге. Я хочу вернуться к тренерской работе и хочу проявить себя — будь то Вторая лига, Первая лига или Чемпионшип.

Это все опыт — мне всего 38 лет, и я тренировал три клуба. У меня есть не так много опыта, на который можно опереться, но я все еще молод как для тренера. Я хочу сосредоточиться на возвращении в менеджмент. Главное для меня — полностью отказаться от того, что я сделал как игрок, и начать практически заново как тренер. Конечно, мой игровой опыт мне поможет, но с тренерской точки зрения я нахожусь внизу и хочу продвигаться наверх. Я не полагаюсь на то, что я сделал как игрок, чтобы попасть в места, в которых мне быть не следует», — сказал Руни в подкасте Stick to Football.