ITF21 февраля 2024, 12:30 |
427
0
Дарья Снигур – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Порту
21 февраля 2024, 12:30 |
427
0
21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 Порту.
В матче первого раунда украинка сыграет против Доминики Салковой из Чехии (№209 WTA). Время начала поединка – 12:35 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейре Ромеро Гормас из Испании или Матилде Жорже из Португалии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2024, 07:49 3
Гассет верит в победу в ответном матче еврокубка
Футбол | 21 февраля 2024, 07:40 5
Состояние Фаика Болкиаха составляет космические 16 миллиардов фунтов стерлингов
Бокс | 20.02.2024, 17:16
Теннис | 21.02.2024, 07:20
Теннис | 20.02.2024, 21:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2024, 00:50 1
19.02.2024, 22:50 1
20.02.2024, 13:11 14
19.02.2024, 18:16 9
19.02.2024, 17:08 3
19.02.2024, 17:35
20.02.2024, 09:09 3
20.02.2024, 12:54 5