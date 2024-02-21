Дарья Снигур – Доминика Салкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) начнет выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче первого раунда украинка сыграет против Доминики Салковой из Чехии (№209 WTA). Время начала поединка – 12:35 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Лейре Ромеро Гормас из Испании или Матилде Жорже из Португалии.

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