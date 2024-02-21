МХИТАРЯН: «Интер снова хочет выйти в финал Лиги чемпионов»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян дал комментарий после победы над «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Нам предстоит сыграть еще один матч. Счет 1:0 мало что значит, даже если было приятно победить. Мы создали много моментов, чтобы забить голы, но знали, что играем против сильной команды, которая хорошо защищается.

«Интер» едет в Мадрид с преимуществом, но нам придется снова играть на победу, как если бы мы не забили сегодня вечером. Мы должны сделать все возможное, чтобы продолжить прошлогодний путь — мы хотим снова выйти в финал», — цитирует Мхитаряна УЕФА.

Напомним, хозяева одержали победу благодаря единственному голу Марко Арнаутовича на 79-й минуте. Ответный поединок пройдет 13 марта в Мадриде.