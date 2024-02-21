ГВАРДИОЛА – о промахах Холанда: «Рано или поздно заткнет всем рот»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Брентфордом» (1:0) в матче АПЛ ответил на вопрос о том, почему не критикует нападающего своей команды Эрлинга Холанда, не реализовавшего множество опасных моментов в последних матчах «горожан».

Напомним, в игре с «Брентфордом» Холанд стал автором единственного гола, забив на 71-й минуте, а перед этим его дубль принес команде победу над «Эвертоном».

«Когда я был молод, один мой старый друг сказал мне: «Топ-форварды забивают много голов, не критикуй их, иначе они заткнут тебе рот».

Мы все верили, что рано или поздно Холанд забьет свои голы. Его не было два месяца из-за травмы, у него умерла бабушка – поверьте, это нелегко. Если бы мне нужно было выбрать одного игрока, которому бы я дал шанс, это был бы он», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.