Флик не вернется в Баварию, у тренера другой приоритет
С мюнхенцами наставник выиграл семь трофеев
Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик не контактировал с мюнхенским клубом относительно возможного возвращения.
Как сообщает CaughtOffside, 58-летний немецкий специалист хочет попробовать поработать за границей и предпочел бы вариант с назначением в каталонскую «Барселону», которая, по слухам, интересовалась его кандидатурой.
Напомним, Флик возглавлял «Баварию» с 2019-го по 2021-й, выиграв за это время семь трофеев, в том числе дважды став чемпионом Германии и триумфатором Лиги чемпионов в 2020-м.
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