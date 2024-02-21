Флик не вернется в Баварию, у тренера другой приоритет

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик не контактировал с мюнхенским клубом относительно возможного возвращения.

Как сообщает CaughtOffside, 58-летний немецкий специалист хочет попробовать поработать за границей и предпочел бы вариант с назначением в каталонскую «Барселону», которая, по слухам, интересовалась его кандидатурой.

Напомним, Флик возглавлял «Баварию» с 2019-го по 2021-й, выиграв за это время семь трофеев, в том числе дважды став чемпионом Германии и триумфатором Лиги чемпионов в 2020-м.