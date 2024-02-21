Диего МАРАДОНА-мл.: «Игроки Барсы увидят отца сегодня»

Диего Армандо Марадона Синагра, сын легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, поделился впечатлениями о предстоящей встрече в плей-офф Лиги чемпионов команд «НАполи» и «Барселона», цвета которых в свое время защищал его отец.

– Что бы ваш отец подумал о сегодняшней игре?

– Ему бы хотелось, чтобы «Наполи» встретился с «Барсой» на стадионе «Марадона». Единственное, в чем я уверен, это в то, что он был бы фанатом «Наполи». Он хорошо провел время в «Барсе», но это нельзя сравнивать с его историей здесь, в Италии. В Барселоне все пошло не так, он там дрался с президентом... И вот: он – Бог, и он выиграл много титулов. И в Неаполе его отношения с людьми были намного лучше.

– Статуи вашего отца все еще находятся на стадионе, носящем его имя?

– Ту, что снаружи, снесли из-за проблем с городским советом, разрешениями на землю и прочей ерундой. А та, что внутри, в раздевалке, все еще существует. Когда игроки «Барсы» увидят отца сегодня, то поймут, на каком великолепном стадионе им предстоит играть.

– Нравится ли вам Хави как тренер?

– Мне нравится его идея, и он мне нравится как тренер, хотя в этом сезоне ему не повезло, и он должен уйти. Я много изучал «Барселону» с тех пор, как он приехал, и думаю, ему не повезло. Мне очень нравится, как он работает, и я многому у него научился на расстоянии.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» - «Барселона» состоится в среду, 21 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.