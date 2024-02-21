Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего МАРАДОНА-мл.: «Игроки Барсы увидят отца сегодня»
Лига чемпионов
21 февраля 2024, 10:25 | Обновлено 21 февраля 2024, 10:36
460
0

Диего МАРАДОНА-мл.: «Игроки Барсы увидят отца сегодня»

Сын легендарного аргентинца – о предстоящей встрече «Наполи» с каталонцами

21 февраля 2024, 10:25 | Обновлено 21 февраля 2024, 10:36
460
0
Диего МАРАДОНА-мл.: «Игроки Барсы увидят отца сегодня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Марадона (справа) с сыном Диего

Диего Армандо Марадона Синагра, сын легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны, поделился впечатлениями о предстоящей встрече в плей-офф Лиги чемпионов команд «НАполи» и «Барселона», цвета которых в свое время защищал его отец.

– Что бы ваш отец подумал о сегодняшней игре?

– Ему бы хотелось, чтобы «Наполи» встретился с «Барсой» на стадионе «Марадона». Единственное, в чем я уверен, это в то, что он был бы фанатом «Наполи». Он хорошо провел время в «Барсе», но это нельзя сравнивать с его историей здесь, в Италии. В Барселоне все пошло не так, он там дрался с президентом... И вот: он – Бог, и он выиграл много титулов. И в Неаполе его отношения с людьми были намного лучше.

– Статуи вашего отца все еще находятся на стадионе, носящем его имя?

– Ту, что снаружи, снесли из-за проблем с городским советом, разрешениями на землю и прочей ерундой. А та, что внутри, в раздевалке, все еще существует. Когда игроки «Барсы» увидят отца сегодня, то поймут, на каком великолепном стадионе им предстоит играть.

– Нравится ли вам Хави как тренер?

– Мне нравится его идея, и он мне нравится как тренер, хотя в этом сезоне ему не повезло, и он должен уйти. Я много изучал «Барселону» с тех пор, как он приехал, и думаю, ему не повезло. Мне очень нравится, как он работает, и я многому у него научился на расстоянии.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» - «Барселона» состоится в среду, 21 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Наполи – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Диего Марадона Лига чемпионов Наполи Барселона
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
Бокс | 20 февраля 2024, 17:16 11
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров

Экс-теннисист подверг критике Ломаченко и Гвоздика, но похвалил Усика

Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Бокс | 20 февраля 2024, 19:59 6
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина

Роль провидца исполнил Пол Малиньяджи

Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Футбол | 21.02.2024, 07:14
Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Голевая машина. Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20.02.2024, 13:11
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Футбол | 21.02.2024, 08:48
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Днепр-1 заплатил Йовичевичу. Клуб хотел подписать экс-игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 3
Бокс
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
Не только Мбаппе. Еще один звездный футболист ПСЖ может перейти в Реал
19.02.2024, 11:28 4
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 9
Футбол
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 5
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем